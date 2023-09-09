"Нечем гордиться": МИД Украины прокомментировал совместную декларацию G20 (фото)

Страны "Большой двадцатки" опубликовали совместное коммюнике, в котором есть упоминание о войне в Украине.

Страны G20 9 сентября 2023 года согласовали совместную декларацию по результатам саммита в Нью-Дели. Однако в заявлении не говорится о осуждении войны, которую России развязала против Украины. В МИД Украины отрицательно отреагировали на итоговое заявление стран "Большой двадцатки".

Об этом в Facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части по агрессии России против Украины Группе двадцати нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", — говорится в его сообщении.

Олег Николенко также показал, как могла выглядеть общая декларация G20, чтобы быть "более приближенной к реальности".

Пост спикера МИД Олега Николенко в Facebook

Так, в отредактированном тексте, который приводит МИД Украины, в частности, речь идет о следующем:

– в войне против Украины Россия должна действовать исключительно в согласовании с целями и принципами устава ООН;

– в войне против Украины Россия должна отказаться от угроз или использования силы для захвата территорий вопреки территориальной целостности, суверенитету и политической независимости любой страны;

– в войне против Украины российские угрозы или применение ядерного оружия – недопустимы;

– члены G20 единогласно осудили агрессию РФ против Украины и призвали Москву немедленно прекратить войну.

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