Неделя может дать новости для окончания кровопролития — заявление Зеленского о мире

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что эта неделя «может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития».

Об этом глава государства написал в соцсетях.

Зеленский рассказал, что он и его команда продолжают в ежедневном, фактически круглосуточном формате общаться со всеми партнерами, чтобы определить «работоспособные и реалистичные шаги для окончания войны».

«Сегодня в графике — разговор с американской стороной по поводу документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны», — рассказал он.

Параллельно украинская сторона финализует работу по 20 пунктам документа, что может определить параметры окончания войны. В ближайшее время его передадут Соединенным Штатам.

Кроме того, завтра, 11 декабря, состоится встреча в формате «коалиции желающих».

«Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что у мира нет альтернативы, и ключевые вопросы — как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения», — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент Финляндии заявил, что мир для Украины сегодня ближе, чем когда-либо.