Неделя тишины или новая ловушка Путина: чем может обернуться «энергетическое перемирие» для Украины

Владимир Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин согласился на недельный мораторий на удары по некоторым объектам энергетической инфраструктуры Украины. Впрочем, точные условия этого моратория на удары остаются неясными.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Российские «милблогеры», первыми распространившие эту информацию в Сети, утверждали, что якобы мораторий распространяется на все цели в Киеве и области, а также на энергетическую инфраструктуру по всей Украине.

Впрочем, американские специалисты отмечают, что недельный мораторий на энергетические удары не является значительной уступкой России. В частности, учитывая, что продолжает отвергать долгосрочное прекращение огня и ранее предлагала аналогичные краткосрочные моратории для достижения своих политических целей.

«Временный мораторий на удары дальнего действия может быть выгоден для страны-агрессорки, если и Россия, и Украина примут участие в моратории. Российские войска смогут накопить арсеналы беспилотников и ракет, которые впоследствии будут использовать для комбинированных ударов — пока Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что Кремль ранее предлагал краткосрочное прекращение огня в рамках усилий когнитивной войны. Таким образом, российские власти пытались изобразить Москву как такую, мол, действует добросовестно, отвергая призывы Киева и Вашингтона к более длительному или постоянному мораторию на удары дальнего действия по гражданской инфраструктуре.

В то же время связанный с администрацией «фюрера» российский «милблогер» подчеркнул, что прекращение огня лишь временное. Он также раскритиковал власти РФ за принятие прекращения огня, потому что якобы таким образом Кремль теряет ценные рычаги влияния против Украины. По его словам, мораторий на энергетические удары связан со следующим раундом переговоров в Абу-Даби, который запланирован на 1 февраля.

В свою очередь другие российские «милблогеры» также раскритиковали этот мораторий, но выразили облегчение тем, что он короткий, а потому впоследствии Россия может продолжать давить на Украину, атакуя ее энергетическую инфраструктуру.

Другой «блогер» начал утверждать, что война России в Украине является частью большей войны. Мол, если Москва и пойдет на уступки «в какой-то момент», то использует эти уступки для достижения своих целей.

Что известно об «энергетическом перемирии»

Российские так называемые «военкоры» начали заявлять о якобы запрещение ударов по Киеву и энергетике от 07:00 29 января. По их сообщениям, вооруженным силам РФ запретили «огневое поражение любых объектов в Киеве и области, любых объектов инфраструктуры по всей Украине».

Впрочем, российские официальные лица не подтвердили сообщение о моратории на энергетические удары. Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, действительно ли РФ прекратит удары по энергетике Украины.

В то же время Дональд Трамп заявил, что попросил Путина прекратить удары по Киеву и другим городам якобы «из-за экстремального холода». По его словам, такая просьба имеет дедлайн — неделю. Якобы «фюрер» РФ согласился.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил сообщение о краткосрочном прекращении огня. Комментируя заявление Трампа, он подчеркнул, что Украина переживает экстремальную зиму и поблагодарил США за их «усилия по остановке» российских ударов по энергетическому сектору.