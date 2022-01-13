"Недобросовестная политическая конкуренция": у Путина прокомментировали угрозу новых санкций США

В России ограничения называют "попыткой давления".

В Кремле негативно отреагировали на сообщение о том, что американские сенаторы обнародовали законопроект со списком ограничений против властей РФ, если российские войска нападут на Украину.

Такое мнение высказал спикер президента России Дмитрий Песов.

По его словам, подобные действия Соединенных Штатов не способствуют диалогу. Мол, это попытка оказывать давление на Москву.

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"Оцениваем появления подобных документов и такие заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающихся переговоров пусть и неудачных, но переговоров", — сказал Песков.

Он говорит: пока РФ не планирует каких-либо ответов на возможные ограничения как против российских банков, так и против газопровода "Северный поток-2". Песков рассчитывает, что Запад воздержится от таких мер.

"Северный поток" – это вообще коммерческий проект. Связывать его с вопросами безопасности в Европе – это абсурд. Это лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим попытки давления на Москву, недобросовестная политическая конкуренция", — заявил представитель Кремля.

Как сообщалось, в Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали 12 января. В частности, пакет санкций направлен против: высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, главные банковские учреждения, российские компании.

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