Недовольство элит и смерти топ-чиновников: что происходит за кулисами Кремля

Российская элита, вероятно, крайне недовольна политикой Владимира Путина и может преследовать цель его отстранения от власти.

Такое мнение высказал политолог Георгий Чижов для 24 канала.

По словам Чижова, Владимир Путин явно отдает себе отчет в опасности и испытывает страх перед возможным переворотом. Об этом, в частности, свидетельствует информация о частой смене его охранников.

«Говорят, что там меняются охранники раз в две недели, чтобы никто ничего не запланировал», — отметил политолог.

В отличие от большинства российского населения, еще не осознавшего масштаб потерь, которые принесла политика диктатора, российские элиты уже давно пришли к пониманию, что их планы были разрушены.

Как пояснил Чижов, представители элит намеревались «под старость забрать награбленное и переехать на Запад доживать старость». Однако агрессивная политика Путина испортила эти планы, отрубив им все западные перспективы и пользоваться накопленными активами.

Политолог уверен, что среди российской элиты есть группа, которая заинтересована в отстранении Путина от власти. Хотя до активных действий пока не дошло, «там ходят разные разговоры».

Чижов также призвал обратить внимание на загадочные смерти российских топ-чиновников. С 2022 года таких случаев собралось уже более 20. Он предположил, что некоторые из них могли «неосторожно озвучить планы» по смене власти.

Напомним, российские СМИ выяснили, что президент РФ Владимир Путин имеет по меньшей мере три одинаковых рабочих кабинета, расположенных в разных регионах страны. Их создали для того, чтобы скрыть реальное местонахождение диктатора.

Также сообщалось, что российский «фюрер» Владимир Путин на месяц сместил «дедлайны» по захвату Покровска и Мирнограда в Донецкой области.