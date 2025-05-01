Недра останутся украинскими: Свириденко прокомментировала соглашение об ископаемых

Первая вице-премьер-министр Украины, министерша экономики Украины Юлия Свириденко / © Юлия Свириденко

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Соглашение о полезных ископаемых, подписанное накануне Украиной и США, закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона «Єдині новини».

«Мы можем привлекать инвестиции в украинскую экономику, мы получим инвесторов, мы получим каналы сбыта продукции. В Украине могут появиться новые мощности по добыче ископаемых, новые заводы, которых могло бы и не быть без этого соглашения и без привлечения наших американских партнеров. И, безусловно, это продолжение нашего стратегического партнерства с США на фоне продолжающейся российской агрессии», — подчеркнула Свириденко.

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Она поблагодарила всю команду переговорщиков и министерства, участвовавшие в подготовке документа, чтобы он был «сбалансированным и выгодным для обоих государств» с соблюдением критических для Украины пунктов.

Среди этих критических условий — сохранение собственности и полного контроля Украины над ее природными ресурсами.

«Именно украинское государство определяет, где и что добывать. И недра останутся в украинской собственности. Это закреплено соглашением. Второе, это конечно, что наша национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменения процесса приватизации, изменений в управлении государственными компаниями. Очень важно, что в соглашении нет никаких долгов, а также нет упоминаний о долговых обязательствах перед США», — пояснила министр.

По ее словам, соглашение об ископаемых позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равномерному сотрудничеству и привлечению иностранных инвестиций.

«И, конечно, соглашение никоим образом не меняет наше евроинтеграционное направление и курс, и соответствует нашей Конституции», — добавила чиновница.

Соглашение также предусматривает, что созданный фонд будет наполняться исключительно новыми лицензиями. Взнос Украины составит 50% новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, в частности нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. А доходы от ранее начатых проектов или планируемых в бюджете поступлений в фонд не будут включаться.

Еще один важный пункт соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США — закрепленное направление двух государств на дальнейшее стратегическое сотрудничество.

Напомним, соглашение между США и Украиной о доступе к недрам может стать толчком к возобновлению военной помощи Киеву. Она также предоставила Украине «уверенность в долгосрочной поддержке Вашингтона» и усложнила Трампу возможность принудить Киев к «невыгодному миру» с Россией.