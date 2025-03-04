Нефть, финансы и "теневой флот": с каких отраслей России США вскоре могут снять санкции

Соединенные Штаты Америки в скором времени планируют отменить санкции против ряда российских компаний.

В распоряжении украинского журналиста и военного ТСН Андрея Цаплиенко 3 марта 2025 года оказалась подробная записка Министерства экономики России по отношению к российским компаниям, в отношении которых американцы должны в ближайшее время отменить санкции.

Документ смогли получить 21 февраля 2025 украинские хакеры.

Он был якобы сформирован Министерством экономики России после разговора американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным 12 февраля и через три дня после "сепаратных" переговоров в Эр-Рияде между россиянами и американцами 18 февраля.

Заметим, что в документе все компании рассортированы на несколько групп:

1. Горизонтальные ограничения.

2. деньги.

3. Транспорт.

4. Энергетика.

5. Авиация.

6. Машиностроение.

7. Горная промышленность.

8. Приборостроение.

9. Технологии.

10. Химия.

11. Гуманитарная сфера.

12. Суверенные активы.

В частности, красным цветом обозначены компании, отмена санкций в отношении которых критическая, то есть их снятие является первоочередным для России.

Интересно, что к критически важным россияне отнесли санкции, которые касаются:

нефтегазодобыча;

переработка;

банков, обслуживающих топливно-энергетический комплекс;

"теневого флота", транспортирующего нефть из России;

снабжение комплектующих деталей для авиапромышленности.

Так, речь идет о компаниях в сфере нефтегазодобычи и нефтепереработки:

"Роснефть";

"Газпромнефть";

"Сургутнефтегаз";

"Арктик СПГ 1, 2, 3";

"Транснефть";

"Восток Ойл"

Против этих компаний хотят отменить следующие санкции:

Блокировка операций этих компаний в США и ЕС. Запрет на поставку оборудования для добычи и переработки. Ограничение для финансирования. Ограничения на экспорт нефти (ценовой потолок).

Следующая важная сфера — финансы, в частности банки, обслуживающие ТЭК.

"Сбербанк".

"ВТБ".

"Промсвязьбанк".

"ВЭБ.РФ".

"Газпромбанк".

"Совкомбанк".

МКБ (Московский кредитный банк).

"Альфа-Банк"

Против этих компаний хотят отменить следующие санкции:

Заморозка активов. Отключение от SWIFT. Блокировка международных расчетов.

Очередная важная сфера, где могут отменить санкции — это "теневой флот", речь идет об экспорте нефти в обход санкций.

"Современный коммерческий флот".

"Роснефтефлот".

Sun Ship Management Ltd (ОАЭ).

Санкции, которые хотят отменить в отношении этих компаний:

Блокировка активов и транзакций.

Запрет захода судов в порты США и ЕС.

Ограничение страхования судов.

В сферы, где предположительно будут отменены санкции, вошла и сфера авиапромышленности с такими компаниями:

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"Сухой".

"Бюро им. Яковлева".

В отношении этих компаний хотят отменить следующие санкции:

Запрет на поставку составляющих. Ограничение технического обслуживания.

Следующая сфера в документе обозначена желтым цветом, ее россияне, вероятно, считают менее важной сферой, то есть санкции вызывают трудности, но не являются критическими для РФ.

К примеру, SWIFT и платежные системы. Мол, в этой сфере РФ наладила альтернативные системы.

Электроника и полупроводники, где поставки продолжаются через третьи страны.

Химические удобрения – РФ адаптировала логистику.

Российские авиакомпании, такие как "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии": Россия нашла альтернативные механизмы поддержки отрасли.

Также в документе есть компании, обозначенные зеленым цветом, то есть, вероятно, речь идет о санкциях, не влияющих на РФ. Также россияне не считают их значительными и не видят необходимости отмены.

Например, речь идет о:

Программное обеспечение.

Судостроение.

Мероприятия в американских портах.

Финансовые и аудиторские сервисы.

Выходит, что в этих сферах РФ адаптировала рынок и нашла альтернативы.

Россия делает ставку на отмену санкций в ключевых отраслях: нефтегаз, финансы, транспорт, авиация. Меньше всего беспокоятся о сферах, где уже найдены обходные пути.

Документ, по информации наших источников, уже передан американцам, так что интересно узнать, какие санкции наши "союзники" отменят первыми.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут ослабить санкции против РФ. в частности, Reuters заявило о намерениях президента США Дональда Трампа. .

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