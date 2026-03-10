Нефть по $100 и "призрак" поражения: почему советники Трампа призывают его остановить войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Советники президента США Дональда Трампа настаивают на срочном поиске выхода из войны с Ираном. Главные причины — резкий скачок цен на нефть, затягивание конфликта и риск потери поддержки избирателей.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Трамп — об окончании войны в Иране

Трамп 9 марта заявил, что рассчитывает на скорое завершение военной операции против Ирана и считает, что ее ключевые задачи уже почти выполнены.

«Мы значительно опережаем график», — сказал он, добавив, что операция может завершиться «очень скоро».

В то же время президент США не назвал точных сроков завершения кампании. Отвечая на вопрос о поддержке иранцев, выступивших против действующей власти, Трамп дал понять, что больше склоняется к быстрому завершению конфликта, а не к дальнейшему давлению с целью смены режима.

«Мы хотим систему, которая обеспечит много лет мира, а если этого не будет, то лучше завершить все прямо сейчас», — сказал Трамп.

Быстрый выход США из войны с Ираном маловероятен

В то же время некоторые представители его администрации отмечают, что быстрый выход США из конфликта маловероятен, пока Тегеран продолжает атаковать государства региона, а Израиль настаивает на дальнейших ударах по иранским целям. Сам Трамп заявил, что готов продолжать атаки, если Иран попытается блокировать транспортировку нефти через Ормузский пролив.

Один из высокопоставленных чиновников администрации отметил, что американский лидер не прекратит боевые действия, пока не сможет заявить об убедительной победе, особенно учитывая военное преимущество США. По словам источников, Трамп был удивлен тем, что Тегеран не идет на уступки, несмотря на длительную совместную военную кампанию США и Израиля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отвергла сообщения о возможных противоречиях в команде президента.

«Эта история наполнена чушью от анонимных источников, которые, могу гарантировать, не находятся в комнате с президентом Трампом. Ближайшие советники президента работают 24/7, чтобы операция Epic Fury была большим успехом, и ее завершение определит главнокомандующий», — заявила Левитт.

Почему Трампа призывают выйти из войны против Ирана?

Несмотря на предположение о скором завершении боевых действий, Трамп также заявил: «Мы можем пойти дальше — и мы пойдем дальше». По словам нынешних и бывших американских чиновников, он также допускал возможность ликвидации младшего Хаменеи, если тот не согласится на требования США.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне резкого роста цен на нефть, что вызвало беспокойство среди союзников президента относительно экономических и политических последствий войны.

В последние дни некоторые советники предлагали Трампу озвучить план выхода США из конфликта и подчеркнуть, что военные уже в значительной степени выполнили поставленные задачи. Хотя значительная часть его консервативных сторонников поддерживает начало операции, в Белом доме опасаются, что затяжная война может ослабить эту поддержку.

Главе Белого дома также докладывали результаты социологических опросов, которые свидетельствуют, что большинство американцев выступает против войны.

«Большинство американцев поддерживает устранение угрозы со стороны иранского режима и ликвидацию террористов — и именно этого достигнет президент Трамп», — заявила Левитт.

Дополнительное беспокойство в команде президента вызвал рост цен на нефть до более 100 долл. за баррель. Некоторые республиканцы также выражают опасения относительно влияния войны на предстоящие выборы в Конгресс.

«Когда растут цены на бензин и нефть, дорожает все остальное. А учитывая, что доступность товаров уже была проблемой, это создает серьезные вызовы», — сказал экономический советник Трампа Стивен Мур.

В Белом доме также решили активнее объяснять общественности необходимость войны на фоне роста стоимости горючего.

Трамп заявил, что США могут снять «нефтяные санкции» с некоторых стран, чтобы снизить цены, хотя не уточнил, о каких государствах идет речь. Он также сообщил, что Штаты предоставят страхование рисков для танкеров в регионе, а ВМС США вместе с союзниками могут сопровождать суда через Ормузский пролив, «если это потребуется».

Заявления Трампа о войне с Ираном — последние новости

Трамп в интервью The Times of Israel заявил, что решение о завершении войны с Ираном будет «взаимным» и будет приниматься вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, хотя окончательное слово останется за Вашингтоном. Президент США подчеркнул, что учтет позицию израильского премьера, но примет решение в соответствующее время с учетом многих факторов. Трамп отказался рассматривать сценарий, при котором Израиль будет воевать самостоятельно, и не назвал конкретных сроков окончания конфликта, хотя в Белом доме предполагают, что он продлится еще 4 — 6 недель.

В интервью CBS президент США заявил, что война с Ираном фактически завершается, поскольку силы террористического режима разгромлены, а их лидеры ликвидированы. Несмотря на это, он стремится к «абсолютной победе» и полному уничтожению врага.

Трамп также заявил The New York Post, что у него есть план реагирования на скачок мировых цен на нефть из-за войны с Ираном. Президент заверил, что готов к любому развитию событий, однако деталей не раскрыл. Одним из возможных шагов администрации считают использование стратегических нефтяных резервов США.

9 марта Трамп заявил об отмене ряда нефтяных санкций для снижения мировых цен, предположив, что в будущем их больше не придется вводить.