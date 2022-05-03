Нефть, SWIFT, дезинформация: Боррель сообщил, какие санкции против России войдут в шестой пакет

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в шестой пакет санкций ЕС против России войдет нефтяное эмбарго, российские банки и субъекты дезинформации.
Эти санкции против России будут представлены на утверждение Совета Европы.
Об этом Боррель сообщил в Сети 3 мая.
"Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность", — подчеркнул он.
"Мы работаем над 6-м пакетом санкций, который имеет цель отключить от SWIFT больше банков, будет содержать перечень субъектов дезинформации и бороться с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совету", – говорится в сообщении главы евродипломатии.
Напомним, по информации зарубежных СМИ, в санкционный список попадет и крупнейший банк России "Сбербанк", который отключат от SWIFT.
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