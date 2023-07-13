Негативные оценки несправедливы: эксперт указал на важные детали саммита НАТО в Вильнюсе

Эксперт не оценивает саммит НАТО как неудачный и призывает не преуменьшать значение договора о гарантиях безопасности для Украины.

Хотя есть разные оценки результатов Вильнюсского саммита НАТО, страны Альянса очень мощно заявили о поддержке Украины.

Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок в комментарии "24 канала".

Эксперт отметил, что именно Джо Байден определял риторику НАТО на саммите.

"Заявление Байдена на встрече с Зеленским засвидетельствовало, что США будут определять политику НАТО по вступлению Украины. Это заявление очень мощное. Речь идет о том, что вопросы приглашения Украины в НАТО – может быть дело времени нескольких месяцев. И сейчас есть разные соображения, когда это может произойти", – отмечает Клочок

По мнению аналитика, не стоит привязывать официальное приглашение к членству в НАТО на следующий саммит, который планируется в Вашингтоне. Это может произойти и в рамках Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоялось 12 июля.

Эксперт не оценивает саммит НАТО как неудачный. Он обращает внимание, что декларацию о гарантиях для Украины подписали все страны "Большой семерки". А это также и Япония, которая не является членом Альянса.

Кроме того, было объявлено о военной помощи от Австралии и Южной Кореи, не входящих в НАТО. К помощи Украины после G7 начали присоединяться и другие страны. А это очень мощное движение.

Клочок призывает не умалять значения договора о гарантиях безопасности для Украины.

"Потому что объем финансовой помощи, который начал выделяться странами ЕС, вырос в разы", – отметил эксперт.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин оценил саммит НАТО в Вильнюсе и заявил, что саммит "имеет результаты для Украины, но не такие, как хотелось бы".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заверил, что на саммите Альянса Украина впервые сформировала фундамент безопасности на пути к НАТО.

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