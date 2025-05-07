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Неголосование Порошенко за соглашение о недрах — попытка разрушить отношения с США, — Олещук
8 мая Украина намерена ратифицировать важное соглашение о недрах с Соединенными Штатами
Решение Петра Порошенко и его фракции «Европейская солидарность» не поддерживать соглашение о недрах с США является прямым ударом по национальной безопасности Украины и подарком российскому президенту Владимиру Путину ко дню победы. Такую оценку ситуации дал политический эксперт Петр Олещук.
8 мая Украина намерена ратифицировать важное соглашение о недрах с Соединенными Штатами, которое является ключевым для дальнейшей поддержки Украины в войне с россией. Однако, по словам эксперта, Петр Порошенко открыто заявил, что его политическая сила не будет голосовать за эту ратификацию, чем сделал подарок путину.
«Позиция Порошенко относительно соглашения о недрах – это настоящий подарок пути ко дню победы. Он фактически посылает сигнал международному сообществу о том, что Украина якобы внутренне расколота и нестабильна.
Он подчеркнул, что подобная позиция несет серьезные негативные последствия для Украины.
«Первое. Опасность для нашего государства – в сигнале, который через Порошенко идет наружу: «часть украинского политикума готова подвергать сомнению ключевые договоренности Украины». То есть здесь Порошенко четко работает на
польза россии, чем окончательно демонстрирует, что подозрение ему его госизмене – вполне закономерно. Второе. Отказ фракции "Евросолидарности" поддержать соглашение создает сигнал о якобы политической несогласованности внутри Украины. Это попытка подорвать доверие американских партнеров к нам как к надежному союзнику. Третье. Порошенко своими действиями дает доводы врагам Украины. В частности, путину, который десятилетиями пытается доказать Западу, что Украина якобы нестабильное и ненадежное государство», - подчеркнул Олещук.
Олещук также отмечает, что первоначально, когда обнародовали первый вариант соглашения от США, депутаты от ЕС выступали за немедленное подписание соглашения без изменений.
«Депутаты от ЕС бегали по каналам с криками, что все нужно подписывать немедленно «как есть». После подписания соглашения их официальная позиция изменилась сразу на 180 градусов (хотя продолжают заниматься политической акробатикой, как раскритиковать соглашение с американцами, продолжая хвалить последних). Это ясно говорит о «принципиальности» этой позиции», – резюмирует Олещук.
Как сообщалось, Петр Порошенко во время конгресса Европейской народной партии публично приравнял президента США Дональда Трампа к путину. Тем самым политик навредил стратегическим интересам Украины при подписании важного двустороннего соглашения.