Неизвестные дроны в Дании: в России прокомментировали свою причастность

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Посольство России в Копенгагене отрицает любую причастность к инцидентам с дронами, нарушившими рейсы в двух аэропортах Дании.

Об этом говорится в заявлении дипучреждения, сообщает Sky News.

Российское посольство назвало сбои в датских аэропортах "постановительной провокацией", а заявления о причастности РФ "абсурдными спекуляциями".

Реклама

В традиционной для Кремля манере посольство заявило о якобы поводах "для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, стремящихся всеми средствами затянуть украинский конфликт и распространить его на другие страны".

Заметим, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "голословными" заявления Дании о якобы причастности России к инциденту с беспилотниками возле аэропорта Копенгагена.

Напомним, с вечера 22 сентября аэропорт Копенгагена в Дании закрылся, потому что в районе аэродрома было замечено несколько дронов. Взлеты и посадки в наиболее загруженном аэродроме в скандинавском регионе остановили почти на четыре часа. Военные БПЛА не сбивали.

В ночь на 25 сентября в Дании закрыли аэропорт Ольборга из-за дронов. Полиция сообщила, что были замечены несколько летевших с включенными фарами беспилотников . Неизвестные БПЛА летали вблизи военных объектов. В частности, возле аэропорта расположена база ВВС — основное место размещения транспортников C-130 Hercules и CL-604 Challenger. Также рядом – база элитного подразделения датских ССО Jægerkorps.

Реклама