Неизвестные люди в камуфляже оцепили административные здания в Ростове, пишут "росСМИ".

Танки вблизи военного южного округа, военные на улицах, вертолеты — вот такое утро сегодня в Ростове-на-Дону.

Очевидцы сообщают о танках и бронемашинах в районе Буденовского проспекта в самом центре Ростова-на-Дону.

На Большой Садовой очевидцы заметили колонну машин, в которых, по их словам, ехали "вагнеровцы" с оружием.

В окружение, по информации "СМИ", было взято:

штаб Южного военного округа;

отдел полиции на Буденовском проспекте в центре города;

региональное управление МВД;

региональное управление ФСБ;

администрация Ростова.

Некоторые источники пишут, что на данный момент здание штаба ПВО захвачено "вагнеровцами". Проверить или опровергнуть эту информацию невозможно.

Напомним, что ранее ФСБ призвало "вагнеровцев" задержать Пригожина.

Отметим, что ранее сообщалось, что главарь ППК "Вагнер" Пригожин может провести за решеткой от 12 до 20 лет. Об этом заявили в ФСБ России.

Добавим, что ранее главарь террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

В ответ в администрации Путина началась паника после заявлений Пригожина.