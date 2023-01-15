Некомпетентность стран НАТО стала одной из причин войны в Украине — Грибаускайте

Западные страны не могут стоять в стороне и смотреть, как россияне убивают украинцев

Некомпетентность стран НАТО стала одной из причин, повлекших полномасштабную агрессию России против Украины.

Такое мнение высказала бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает LRT.

Она заявила, что западные страны не могут стоять в стороне и смотреть, как россияне убивают украинцев.

"Мы не можем стоять в стороне и позволять такому жестокому государству топтать, уничтожать и убивать наших соседей. В значительной степени мы все виноваты в том, что это происходит сейчас, и что мы, страны НАТО, так медленно и так недостаточно помогаем в борьбе за свободу и при жизни в Украине", — сказала она.

Отметим, что ранее Грибаускайте не раз критиковала слишком медленную реакцию Запада на российскую агрессию против Украины.

Напомним, ранее Грибаускайте упрекнула "уставшие страны" и назвала тех, которые будут поддерживать Украину.

Читайте также: