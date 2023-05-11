Некоторые дружественные к Украине государства помогают РФ обходить санкции - Зеленский

Зеленский заявил, что необходимо продлевать санкции против России и делать их максимально мощными.

Среди дружественных к Украине государств существуют такие, которые помогают российским агрессорам обходить мероприятие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью общественным вещателям, являющимся членами Eurovision News, в частности BBC, сообщает " Европейская правда ".

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"В целом санкции повлияли и количество ракет уменьшилось. Сегодня они, к сожалению, нашли способ из-за некоторых партнеров – там, где очень хитро они помогают России – обходить санкции те или иные. Включая те санкции, которые влияют на их оборонный комплекс, – отметил Зеленский.

Он отметил, что необходимо продолжать санкции против России и делать их максимально мощными, а также работать с теми странами, которые помогают россиянам обходить ограничения.

"У нас убивают людей, а есть государства, которые дают обходить санкции. Абсолютно разные – банковский, не банковский сектор, сельскохозяйственный сектор, энергетическая отрасль, оборонно-промышленный комплекс – много всего. И, к сожалению, среди очень дружественных государств есть такие, которые это делают, и понимают, что они делают, и понимают, что у нас люди погибают из-за этого, но мне кажется, что им настолько все равно, что здесь нужно не к морали их обращаться, а обращаться с соответствующими инструментами, через соответствующие. страны – друг с другом в союзе, давить на них экономически», – добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что пока невозможно сказать, удастся ли Украине полностью восстановить суверенитет после предстоящего контрнаступления.

Кроме того, мы ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все цифры потерь украинской армии в войне с Россией фиксируются. Впрочем, решение не делиться информацией о гибели защитников было принято вместе с военными.

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