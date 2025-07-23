Некоторые голосовавшие против НАБУ депутаты имеют статус подозреваемых — Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос. / © Громадське ТБ

Реклама

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что среди народных депутатов, проголосовавших за противоречивый закон №12414, могут быть те, кого НАБУ уже официально признало подозреваемыми. Это, по его мнению, создает прямой конфликт интересов.

Об этом Кривонос заявил в интервью LB.ua.

"Думаю, что часть фамилий проголосовавших удивила не только гражданское общество, но и вас", - сказал Кривонос, комментируя принятие закона.

Реклама

По словам руководителя бюро, сейчас идет более глубокий анализ обстоятельств голосования. Он подчеркнул, что, по имеющейся у НАБУ информации, среди поддержавших закон есть народные депутаты со статусом подозреваемых.

"Голосуя за нормы, которые потенциально могут быть им интересны для смягчения или избегания ответственности, они действовали, по моему глубокому убеждению, в условиях реального конфликта интересов", - подчеркнул Кривонос.

Ранее общественные организации и международные партнеры Украины выразили обеспокоенность по поводу нового закона, видя в нем угрозу независимости антикоррупционных органов.

Что известно о скандальном законе №12414

В Украине вступил в силу противоречивый закон №12414, существенно влияющий на архитектуру антикоррупционной системы. Согласно новым нормам, генеральный прокурор получает возможность вмешиваться в уголовные производства, которые ведет Национальное антикоррупционное бюро, а руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры фактически теряет гарантии независимости.

Реклама

Этот законопроект, первоначально позиционировавшийся как техническая поправка, был принят Верховной Радой 22 июля. За документ проголосовали 263 народных депутата, большинство из которых представляют фракцию "Слуга народа" и приближенные к ней группы. В тот же день закон подписали глава парламента Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

В ночь на 23 июля документ был обнародован в официальном вестнике, после чего он автоматически вступил в силу.