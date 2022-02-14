Некоторые мировые лидеры советуют Украине "не рисковать" заявлениями о вступлении в НАТО — Зеленский

Заявление посла Пристайко об отказе от вступления в НАТО, вызвавшее скандал, президент назвал "правильным, взвешенным и предметным".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, впервые посещающим Украину с официальным визитом.

"Все точки над "і", к сожалению, пока я расставить не могу. Не все, к сожалению, зависит от Украины. Желание Украины по Евросоюзу, по укреплению своих границ, по поводу будущего Альянса, по поводу наших амбиций и т.д. вы прекрасно знаете. Кроме того, что это желание, кроме того, что есть война на Востоке, мы понимаем, что членства НАТО мы бы хотели — и да, это было бы обеспечение нашей безопасности, нашей территориальной целостности.И также это закреплено и в законодательстве Украины, и в Конституции Украины. Если бы мы расставляли с вами точки над "і", мы ответы знаем. И сроки были бы сокращены в отношении будущего Украины", — сказал Зеленский.

Заявление Пристайко и ответ главы МИД Дмитрия Кулебы президент назвал " официальным, правильным, взвешенным и предметным". Зеленский призвал "правильно понять" слова Вадима Пристайко и обратить внимание на некоторые детали.

"Думаю, сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немного намекают Украине, что можно "не рисковать", не поднимать постоянно вопрос о будущем членстве в Альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией РФ. Мне кажется, никто уже этого не скрывает", — говорит президент.

Зеленский призвал все стороны к откровенности. Он заверил, что Украина не свернет с евроинтеграционного пути, но "когда мы там (в НАТО – Ред.) будем — никто не знает".

"Но это решение зависит все равно от нас. Вопрос в другом. Вопрос — этот путь. Сколько Украина должна идти по этому пути, с кем она будет идти, кто будет друзьями, партнерами, будет поддерживать наше государство. А может, действительно, вопрос "Открытых дверей". Это для нас такая история, как мечта, сигнал — куда мы идем, а когда мы там будем — никто не знает. Не только Украина, но и некоторые члены НАТО. Считаю, мы должны двигаться по тому пути, который мы выбрали. Все равно на этом пути самое важное, чтобы наша армия была мощной. А куда этот путь приведет и когда, посмотрим", — отметил президент.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц дважды проигнорировал вопросы журналистов об отключении "Северного потока-2" в случае нападения РФ.

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