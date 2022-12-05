Некоторые политики в ЕС мечтают возобновить бизнес с Россией после войны — МИД Литвы

Уступки России только поощряют ее к дальнейшим агрессиям

Идея спасти Россию от поражения в войне, чтобы потом снова наладить с ней торговлю, токсична и угрожает безопасности Европы.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Некоторые политики в Европе считают, что после окончания войны можно будет вернуться к "нормальному бизнесу" с Россией, словно ее нападения на Украину не было вообще.

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Но попытки разрешить России не проиграть в войне в будущем будут иметь негативные последствия. Именно такие политики пытаются закончить войну за столом переговоров, чтобы не разрешить победить Украине в этой войне. Некоторые политики даже хотят оставить за Россией захваченные ею территории.

Дипломат напомнил, что международный порядок так не работает, а поощрения России закончатся новыми нападениями на другие страны.

Кроме того, Ландсбергис подверг критике отдельные мнения, что "нынешняя архитектура безопасности многосторонних региональных и глобальных организаций должна быть сохранена как "лучшее, что у нас есть".

Он напомнил, что многие международные организации провалили свою работу и не смогли предотвратить войну, которую не было со времен Второй мировой, это значит, что пора вносить изменения в международную систему безопасности, но перед этим Россия должна проиграть в войне против Украины.

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Дипломат отметил, что Запад должен предоставить Украине все возможные средства противостояния, чтобы Россия больше даже не пыталась воплотить свои империалистические мечты.

Он подчеркнул, что для Европы очень важно дать отпор агрессору, а затем установить новую систему безопасности на территории Европы, с учетом допущенных ошибок.

"Наша стратегия нуждается в переосмыслении и отражении в новой архитектуре безопасности, которая обеспечит мир на континенте на десятилетие вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему из Украины, а не из путинской России", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва и Эстония призывают Европу помочь Украине для скорейшей победы в войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим.

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