Некоторые страны отправили своих представителей на "инаугурацию" Путина: реакция ЕС

Страны-члены Европейского Союза имеют право принимать решения в области внешней политики. В частности, по поводу участия в так называемой "инаугурации" диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Комментируя решение некоторых европейских стран посетить "инаугурацию" Путина, Стано заявил, что ЕС как институт не представлен на мероприятии в Москве своим послом. Дипломат получил соответствующие рекомендации от внешнеполитической службы Евросоюза и воздержался от участия.

По его словам, сфера международных дел входит в компетенцию государств-членов. Именно поэтому они самостоятельно принимают решения, связанные с международной политикой.

"Это решение, которое они принимают на основе их компетенции, на основе национального суверенитета, потому что, в конце концов, речь идет о двусторонних отношениях", — пояснил Петер Стано.

Также он подчеркнул, что страны, которые решили отправить своих представителей на "инаугурацию", должны дать объяснение, почему приняли такое решение.

"Высокий представитель сегодня утром объяснил, почему, по его мнению, для ЕС нехорошо участвовать в мероприятии с участием Путина", — подчеркнул спикер внешнеполитической службы ЕС.

Отметим, что сегодня утром глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию" Путина.

Как сообщалось, в Москве 7 мая 2024 года Владимир Путин принял "присягу". В начале речи диктатор "поблагодарил россиян и своих солдат-оккупантов, которые воюют против Украины".

Читайте также: