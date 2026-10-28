Некоторые вещи не доходят до Путина: премьер Норвегии раскрыл детали разговора с диктатором РФ

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере / © Associated Press

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что совместный телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и Владимиром Путиным был попыткой напрямую донести до Кремля европейскую позицию по войне в Украине.

Об этом говорится в материале Reuters.

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По его словам, Осло и Хельсинки хотели, чтобы Путин слышал не только американский взгляд на возможное завершение войны.

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«Я не думаю, что Путин изменит свое мнение, но он очень четко слышит нашу позицию. Меня беспокоит, что некоторые из этих сообщений не доходят до него, когда американцы разговаривают с ним», — сказал Стере в интервью NRK.

Напомним, 27 октября Стубб и Стере провели телефонный разговор с Путиным, чтобы передать ему позицию Украины перед предстоящей встречей в Абу-Даби и отметить прекращение атак на энергетику. Это первый прямой контакт российского диктатора с поддерживающими Киев европейскими лидерами с июля 2025 года.

После разговора в Кремле заявили, что мир возможен только на условиях России и с учетом ее интересов, обвинив в затягивании войны Запад. По данным Reuters, Путин отказался от каких-либо компромиссов по захвату всего Донбасса.

Европейские лидеры связались с Зеленским для обсуждения деталей.

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Что обсуждали с Путиным

Стере объяснил, что главной темой было то, как остановить затягивание войны.

"Мы со Стуббом были сосредоточены на том, что должно произойти, чтобы эта война не продолжалась бесконечно месяцами, с новыми смертями людей, и чтобы найти решение", - сказал премьер Норвегии.

По его словам, Норвегия выступает за конкретные шаги по деэскалации. Среди них — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре в Украине и России, прекращение атак на перевозящие украинское зерно судна, а также обмены военнопленными.

Что сказал Стере о территориях Украины

Премьер Норвегии также прокомментировал возможность завершения войны без официального отказа Украины от оккупированных территорий.

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«Сегодня Россия контролирует около 20% украинской территории. Украина никогда не подпишет соглашение, признающее потерю территории, но сможет ли оно принять нынешнюю линию фронта как реальность и отправную точку — это уже другой вопрос», — заявил Стере.

Он подчеркнул, что одним из центральных вопросов остаются гарантии безопасности для Украины.

«Главный вопрос состоит в том, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине после мирного соглашения. Путин признает, что это главный вопрос», — сказал премьер.

Разговор состоялся в преддверии ожидаемых в ноябре переговоров между украинскими и российскими представителями в Абу-Даби — первых очных переговоров с февраля.

Разговор с Путиным вызвал споры в Европе

В то же время, телефонные переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным вызвали критику среди европейских союзников Украины. Как пишет The Telegraph, отдельные политики опасаются, что такие самостоятельные инициативы могут сыграть на руку Кремлю в преддверии мирных переговоров при посредничестве США.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что «очень скептически» относится к этой инициативе, отметив необходимость единства Европы. В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что его и другие европейские лидеры не проинформировали о запланированном разговоре.

По данным издания, страны ЕС пытаются согласовать общий формат участия в возможных переговорах с Москвой. Европейские чиновники опасаются, что несогласованные контакты с Путиным позволят России использовать разногласия между союзниками Украины.

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