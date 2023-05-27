Некоторых "перешнуровали", а кто-то оказался за решеткой: сколько вражеских агентов за 2022 год обнаружила СБУ

Контрразведка – это сердце СБУ.

Об этом в комментарии журналисту Дмитрию Комарову рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Если посмотреть в статистические данные, более 300 вражеских агентов за прошлый год было обнаружено СБУ.

Вражеский агент – не всегда человек в наручниках на скамье подсудимых.

"На определенном этапе, если он подвергается тому, чтобы мы его "перешнуровали", перевербовали, в дальнейшем мы можем через него дезинформировать врага, воздействовать на него и получать от него какие-то данные", — пояснил Малюк.

А есть те, кто получают от 13 до 15 лет лишения свободы – в среднем такие сейчас сроки дают по решению суда по статье 111 – государственная измена.

Напомним, что ранее Малюк рассказал о том, что в течение года полномасштабной войны СБУ обезвредила сотни вражеских агентов на территории Украины.

Также он сообщал, что количество российских кибератак на Украине выросло в пять раз по сравнению с 2020 годом.

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