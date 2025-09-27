- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 2 мин
«Нелепое решение, угрожающее безопасности страны»: нардепы и эксперты раскритиковали наблюдательный совет Укрэнерго за внезапное увольнение всего руководства
Эксперты энергетического рынка убеждены, что принятое наблюдательным советом НЭК «Укрэнерго» решение об увольнении избранного на открытом конкурсе председателя правления и всего состава правления компании может повлечь за собой серьезные угрозы для стабильности энергосистемы страны в условиях войны. Такое мнение высказали народный депутат Украины Алексей Кучеренко и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
«А между тем иностранцы в наблюдательном совете стратегической энергокомпании страны НЭК "Укрэнерго" по сути совершили переворот, уволили председателя правления Зайченко, которого они же назначили пару месяцев назад, уволили всех членов правления. Уволили без объяснений и без претензий», – заявил Кучеренко.
По его словам, заседание наблюдательного совета проходило «секретно», без аудиозаписи.
«Еще раз подчеркиваю – уволено все правление! В стратегической энергетической компании во время войны нет правления. Это бессмысленное решение, наносящее большой вред энергетической безопасности страны во время войны. И это как раз в тот момент, когда враг активно атакует объекты нашей энергетической системы», – подчеркнул депутат.
Кучеренко также подверг сомнению роль иностранных членов наблюдательных советов: «На кого же работают иностранные члены наблюдательных советов – на Украину или совсем наоборот? У меня нет сомнения в ничтожности и ненужности наблюдательных советов стратегических компаний во время войны – это должна быть прямая ответственность украинского правительства».
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко согласился с оценкой рисков:
«К сожалению, хаос в главной энергетической компании Украины накануне ОЗУ создает большие риски безопасности для всей страны», – отметил эксперт.
Напомним, Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы НЭК "Укрэнерго". Он был избран несколько месяцев назад по итогам открытого и прозрачного конкурса по привлечению западных стейкхолдеров. Деталей по поводу мотивов решения пока нет.