«А между тем иностранцы в наблюдательном совете стратегической энергокомпании страны НЭК "Укрэнерго" по сути совершили переворот, уволили председателя правления Зайченко, которого они же назначили пару месяцев назад, уволили всех членов правления. Уволили без объяснений и без претензий», – заявил Кучеренко.

По его словам, заседание наблюдательного совета проходило «секретно», без аудиозаписи.

«Еще раз подчеркиваю – уволено все правление! В стратегической энергетической компании во время войны нет правления. Это бессмысленное решение, наносящее большой вред энергетической безопасности страны во время войны. И это как раз в тот момент, когда враг активно атакует объекты нашей энергетической системы», – подчеркнул депутат.

Кучеренко также подверг сомнению роль иностранных членов наблюдательных советов: «На кого же работают иностранные члены наблюдательных советов – на Украину или совсем наоборот? У меня нет сомнения в ничтожности и ненужности наблюдательных советов стратегических компаний во время войны – это должна быть прямая ответственность украинского правительства».

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко согласился с оценкой рисков:

«К сожалению, хаос в главной энергетической компании Украины накануне ОЗУ создает большие риски безопасности для всей страны», – отметил эксперт.

Напомним, Наблюдательный совет уволил Виталия Зайченко с должности главы НЭК "Укрэнерго". Он был избран несколько месяцев назад по итогам открытого и прозрачного конкурса по привлечению западных стейкхолдеров. Деталей по поводу мотивов решения пока нет.