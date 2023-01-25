Нельзя, чтобы Путину все сошло с рук: в НАТО призывают к поставке тяжелого вооружения ВСУ

Украину необходимо обеспечить необходимым вооружением, в том числе тяжелой техникой, чтобы страна победила в развязанной Кремлем войне.

Об этом в интервью Die Welt заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Российская Федерация "уже начала эту войну", комментируя вопрос о том, может ли спровоцировать эскалацию поставок боевых танков Leopard 2.

"Конечно, большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, чего Украина может достичь на таких переговорах, неразрывно связано с военной ситуацией. Так что если мы хотим решения, при котором Украина выживет как суверенная и свободная страна, тогда абсолютно необходимо действовать сейчас. Более тяжелой техники Украине крайне необходимо", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, если диктатору Владимиру Путину все сойдет с рук, другие авторитарные режимы будут использовать силу для достижения своих целей. В интересах НАТО гарантировать победу Украины, подчеркнул генсек Альянса.

"РФ начала агрессивную войну против независимой, суверенной страны, и для Украины будет трагедией, если президенту Путину это сойдет с рук. Это также было бы опасно для нас, потому что тогда Путин и другие авторитарные лидеры знали бы, что они могут использовать грубую силу для достижения своих целей", – заявил Столтенберг.

Напомним, директор Национальной разведки США Айрил Гейнс подчеркивает, что Запад должен продолжать оказывать помощь безопасности Украины, чтобы она одержала победу в развязанной Кремлем войне.

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