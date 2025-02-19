Нельзя дать Путину снова всех обмануть: Зеленский переговорил с генсеком НАТО: о чем шла речь

Марк Рютте проинформировал о своей встрече со спецпредставителем президента США по Украине и России генералом Китом Келлогом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел "хороший" содержательный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом говорилось в обращении Зеленского 19 февраля.

"Поделился деталями моей встречи с президентом Эрдоганом, во время которой мы обсудили роль Турции в предоставлении гарантий безопасности. В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США", — отметил Зеленский.

По его словам, Марк Рютте проинформировал о своей встрече со спецпредставителем президента США по Украине и России генералом Китом Келлогом.

"Важные месседжи совпадают с нашей целью достичь гарантированного мира, а не только временного прекращения огня. Предстоит уверенность в том, что через несколько месяцев или лет Путин не вернется со своей войной", — сказал Зеленский.

Он и Рютте также обсудили наши будущие контакты с партнерами и скоординировали дальнейшие шаги.

"Нельзя дать Путину снова всех обмануть. Перед любыми потенциальными переговорами все партнеры должны четко понимать, что приоритетом для достижения продолжительного мира есть сильные гарантии безопасности", — сказал он.

Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлог прибыл в Киев 19 февраля. Глава Офиса президента Андрей Ермак уже встретился с Келлогом. Это был первый визит американского дипломата в Украину.