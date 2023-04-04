Нельзя допускать на Олимпиаду российских и белорусских спортсменов, это потакание злу - Кличко в интервью The Times of India

За позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях и Олимпийских играх стоит потакание злу, а не желание мира.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью одной из крупнейших газет Индии «The Times of India», которое вышло под заголовком: "Война будет продолжаться, пока мы не освободим каждый сантиметр украинской территории… Российские спортсмены должны оставаться под запретом".

“В якобы миролюбивой позиции МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях и Олимпийских играх идет речь не о желании достичь мира. Это потакание злу. За последние 15 лет Россия по меньшей мере трижды нарушала олимпийское перемирие. Вторжение в Украину также началось после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине”, – заявил Виталий Кличко.

Кличко также отметил, что треть российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине, была военнослужащими российской армии и членами ее центрального спортивного клуба.

"Сейчас российские спортсмены поддерживают оккупацию украинских территорий, геноцид украинцев. Поэтому нельзя рассматривать российский спорт в отрыве от российской государственной политики”, - подчеркнул мэр Киева.

В интервью индийскому изданию Виталий Кличко напомнил, что с 24 февраля 2022 года Россия убила не менее 231 украинского спортсмена и тренера. Некоторые погибли на поле боя, некоторые стали жертвами российских обстрелов. Еще 15 спортсменов ранены, 28 находятся в плену, четверо числятся пропавшими без вести.

"Необходимо прекратить захватническую войну России против Украины", - резюмировал Виталий Кличко.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет 28 марта рекомендовал допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.