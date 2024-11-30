Нельзя играть в российскую рулетку: Шольц сделал громкое заявление о передаче ракет Taurus Украине

Он заявил, что когда речь идет о вопросах войны и мира, необходима холодная голова.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал главу оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца проявлять осторожность в заявлениях о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине и не "играть в российскую рулетку" с безопасностью Германии.

Об этом он заявил на партийной конференции в Берлине, передает Tagesschau.

Мерц, по словам Шольца, пытается поставить ядерному государству России ультиматум.

"Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в российскую рулетку с безопасностью Германии", – отметил канцлер.

Он подчеркнул, что "когда речь идет о вопросах войны и мира, необходима холодная голова". Канцлер заверил граждан Германии, что он остается "жестким и уравновешенным".

Напомним, недавно в Германии снова заговорили о поставках ракет Taurus Украине.

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