Нельзя одновременно быть браконьером и егерем: Фриланд призвала исключить Россию из G20

Нельзя одновременно быть браконьером и егерем: Фриланд призвала исключить Россию из G20

Это предложила вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

Из-за вторжения в Украину Российскую Федерацию следует лишить членства в "Группе двадцати".

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд на пресс-конференции в Вашингтоне рассказала свою позицию, — пишет Укринформ.

"Я убеждена, что G20 следует изгнать Россию, и это мнение четко выразили все наши ведущие союзники", — сказала Фриланд.

Она отметила, что во время двух- и многосторонних встреч Канада и многие наши партнеры прямо говорили, что России нет места за столом переговоров с государствами, собравшимися для поддержания глобального процветания и глобальной экономики, основанной на правилах.

"Нельзя одновременно быть браконьером и егерем", — убеждена канадский чиновница.

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Но она уклонилась от ответа на вопрос о том, как можно исключить Россию из G20, если это решение не поддержат другие члены организации.

"Нужно быть откровенными с канадцами и между собой, что таково наше мнение", — отметила Фриланд.

Ранее говорилось, что высокопоставленные чиновники G20 устроили бойкот российскому министру, а для Украины готовят финансовую помощь. На восстановление Украины, понадобятся уже, возможно, сотни миллиардов. В украинском правительстве рассчитывают на замороженные российские активы и репарации, но сначала нужно победить.

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