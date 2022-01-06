"Нельзя отдать, и все": Лукашенко допустил, что в Казахстане может повториться украинский сценарий

"Нельзя отдать, и все": Лукашенко допустил, что в Казахстане может повториться украинский сценарий

Беларусь отправляет в Казахстан своих военных.

Александр Лукашенко заявил, что Казахстан, где продолжаются массовые протесты с начала 2022 года, "нельзя отдать", потому что "это будет подарок как Украина для Америки, НАТО".

Об этом он сказал 6 января, выступая в Минске.

"...Как эта мерзкая каша, спецслужбами закручивается. Поэтому мы прекрасно понимаем, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали. Ну нельзя его отдать, и все. Потому что это будет такой подарок... Ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там", — сказал Лукашенко, комментируя решение о введении в Казахстан белорусских военных в составе контингента стран ОДКБ.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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