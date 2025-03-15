Нельзя разрешить Путину "играть в игры" с соглашением Трампа — Стармер

Нельзя разрешить кремлевскому "фюреру" Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.

"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", – сказал глава британского правительства.

По его словам, игнорирование Кремлем предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня демонстрирует, что диктатор РФ не настроен на мир.

"Если Россия наконец-то сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и крепкий мир, если нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться прекращения этой войны", — заявил премьер.

Стармер убежден, что Путин пытается оттянуть время, говоря о том, что якобы должно быть проведено тщательное исследование, прежде чем прекращение огня станет возможным, "но миру нужны действия, а не исследования или пустые слова и бессмысленные условия".

Отметим, что сегодня, 15 марта, премьер-министр Великобритании проведет виртуальную встречу "коалиции желающих" – группы государств, согласившихся помочь сохранить мир в Украине. В ней примут участие европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Они предоставят информацию о помощи, которую могут оказать в обеспечении мирного соглашения.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, когда будут обсуждать вопросы обеспечения безопасности Украины. По его словам, это можно разрешать только после возможного выхода Киева и Москвы на договоренности о прекращении огня.

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