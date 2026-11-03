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Политика
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"Нельзя решать без Украины": Мерц выдвинул ультиматум относительно возможного участия Путина в саммите G20

Саммит G20 может стать площадкой для переговоров по войне в Украине, поэтому Мерц настаивает на участии Зеленского в случае присутствия Путина.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на пресс-конференции 3 ноября

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на прессконференции 3 ноября / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о недопустимости решения судьбы Украины без ее участия. По его словам, если президент США Дональд Трамп пригласит на саммит G20 российского диктатора Владимира Путина, то за переговорным столом обязательно должен быть и украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с Зеленским.

«Хозяин может приглашать других гостей. Если президент Трамп решит пригласить российского президента (на саммит G20 в Майами — ред.), то нужно говорить об Украине. А если мы должны говорить об Украине, то президент Украины должен быть за столом. Это просто нельзя принять, чтобы другие страны решали судьбу Украины без привлечения Украины», — сказал немецкий канцлер.

Он отметил, что в случае приглашения Украины на саммит G20, Европейский Союз также будет представлен за столом переговоров.

Мерц сообщил, что сейчас идет подготовка ко встрече и переговоры по ее проведению. По словам канцлера ФРГ, дипломатическую работу необходимо продолжать, и она должна привести к перемирию и прекращению огня.

Трамп пригласил Путина на саммит G20 — что об этом известно

Напомним, в сентябре Трамп официально пригласил Путина на саммит G20, который состоится 14-15 декабря в Майами. Как отметил госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон рассчитывает на участие российского лидера в этом мероприятии. В Кремле поблагодарили за приглашение и сообщили, что окончательное решение о поездке будет принято позже через соответствующие каналы.

В середине октября Трамп заявил, что пока не знает, приедет ли Путин лично на саммит G20. По словам американского президента, российская сторона просила о представительстве, однако Трамп был бы рад видеть именно Путина на встрече.

К слову, 22 октября Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонней встрече на саммите G20 и будет представлена на самом высоком уровне в случае приглашения Трампа. Президент Украины отметил, что Киев рассчитывает на посредничество США в прекращении войны. Однако официального сигнала о проведении такого формата переговоров от Вашингтона пока не поступало.

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