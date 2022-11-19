"Нельзя слушать без стакана водки": посол Украины в Индонезии о выступлении "Лаврова-Риббентропа" на G20

Выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во время саммита "Большой двадцатки" было полон лжи и пропагандистских штампов об Украине.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал посол Украины в Индонезии Василий Гамянин.

"Надо было слышать, как выступал на этом мероприятии Лавров-Риббентроп, который заменял Путина. Снова и тот бред: боевые комары, биолаборатории, во всем виноват Запад и тому подобное. Нормальный человек не сможет это слушать без стакана водки",- говорит украинский дипломат.

По его словам, во время мероприятия глава МИД РФ "создавал иллюзию бурной деятельности". Мол, с французским президентом Эммануэлем Макроном говорил, и с канцлером Германии Олафом Шольцом, но "тот же Шольц потом возражал".

"Не могу сказать, кто с кем разговаривал, потому что тусовка была очень велика — 39 делегаций, которые общались между собой во время саммита, в кулуарах, кабинетах. Единственное, что можно точно сказать — все это московское кодло постоянно лжет и не надо это брать вообще во внимание", — заметил посол.

Лавров на Бали

В ходе саммита G20 Лаврова проигнорировали представители других государств. Кроме КНР. Российский министр встретился только с одним дипломатом – с коллегой из Китая Ван Й.

Затем в прессе появилась информация, что Лавров оказался в больнице на Бали. Якобы он проходит лечение из-за проблем с сердцем. Однако в МИД РФ отрицают эту информацию.

Саммит "Большой двадцатки" состоялся 15-16 ноября на острове Бали. Российский президент-диктатор Владимир Путин сообщал, что, возможно, лично поедет на мероприятие. Впрочем, через несколько дней стало известно, что делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Спикер "фюрера" Дмитрий Песков заявил, мол, решение не ехать на G20 принял сам президент. Якобы "это связано с его графиком и необходимостью пребывания в России".

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