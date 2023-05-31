Нельзя сравнивать атаку дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины – ООН

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик убежден, что некорректно сравнивать атаку дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины войсками Российской Федерации.

Об этом он сказал журналистам, пишет Укринформ.

Отвечая на просьбу представителей СМИ прокомментировать последние мощные и массированные обстрелы Украины, Дюжаррик отметил, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша, осуждающего нападения на гражданскую инфраструктуру, остается неизменной.

В то же время один из российских журналистов также попросил спикера высказать позицию генсека по обстрелу Москвы беспилотниками 30 мая 2023 года.

По словам Дюжаррика, в ООН осуждают любые атаки на гражданские объекты.

«Но никак нельзя сравнивать нападение дронов на Москву с теми обстрелами Украины, которые происходят постоянно», — подчеркнул он.

Нападение дронов на Москву и массированная атака на Киев 30 мая 2023 года: подробности

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин прокомментировал массированную атаку дронов на Москву. Диктатор пригрозил мирным украинцам "ответом". Отметим, что один из беспилотников даже долетел до его резиденции.

По оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запустившие по Москве дроны прилетели из восточной части Московской области.

В Воздушных силах Украины, комментируя атаку дронов на Москву, заявили, что это "внутренние проблемы" России.

Также российские оккупанты ночью 30 мая 2023 года снова атаковали Киев беспилотниками. Обломки рухнули в нескольких районах столицы.

После атаки российскими беспилотниками в ночь на 30 мая в Киевской области зафиксированы повреждения 17 жилых объектов, в том числе квартир.

Кроме того, из-за атаки Киева и Киевской области беспилотниками в ночь на 30 мая один человек погиб, 13 – получили ранения.

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