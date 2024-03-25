"Нельзя терять ни минуты": посол США озвучила призыв после атаки на Киев

Бриджит Бринк обратила внимание, что за последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников по Украине.

После ракетной атаки по Киеву 25 марта посол США в Украине Бриджит Бринк призвала не тратить время и немедленно предоставить Украине помощь.

Об этом дипломат написала в соцсети Х.

Бринк отметила, что утром 25 марта Россия снова атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами. Громкие взрывы прогремели в Киеве.

"За последние 5 дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты", — подчеркнула посол.

Напомним, российские войска атаковали Киев двумя баллистическими ракетами. Они были сбиты, обломки упали в Печерском, Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах столицы. Есть разрушения и семь пострадавших.

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К слову, как сообщил американский конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о помощи Украине после пасхальных каникул.

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