Вагенкнехт также не одобряет идею об отправке солдат ФНС в Украину.

Немецкая "подруга" "фюрера" РФ Владимира Путина, лидер ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт заявляет о необходимости прекращения поставок оружия в Украину.

Об этом она сказала в интервью изданием Funke Media Group, сообщает Tagesschau.

"Мы должны предложить России немедленно прекратить поставки оружия, если Россия согласится на прекращение огня на нынешней линии фронта и начало мирных переговоров", – высказалась Вагенкнехт.

По ее словам, якобы предоставление Украине вооружения никак не улучшило ее позиции. Более того, политика назвала безответственным заявления вицеканцлера Роберта Габека и министра обороны Бориса Писториуса о необходимости дальнейшей помощи Украины в размере трех миллиардов евро. Также Вагенкнехт считает ненужным отправку немецких солдат в Украину для обеспечения мирного урегулирования.

"Украина нуждается в гарантиях безопасности, но они должны быть предоставлены нейтральными государствами", – заявила она.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала действующего канцлера Олафа Шольца из-за его нежелания одобрить дополнительный пакет помощи для Украины на сумму 3 млрд евро.

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