Немецкие войска в Украине: Писториус сделал категорическое заявление

Министр не видит преимуществ в проведении учений немецкими инструкторами на украинской территории.

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против того, чтобы немецкие военные тренировали украинских бойцов на территории Украины.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Писториус объяснил, почему против отправки немецких инструкторов в Украину.

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"Добавленная стоимость, которую я не вижу, непропорциональна риску и усилиям, которые придется приложить, и поэтому для нас это не вариант", – сказал глава Минобороны Германии.

Как заявил Писториус во время переговоров с правительством Франции накануне, у него не создалось впечатление, что Париж уже принял решение о том, что французские инструкторы будут проводить учения на территории Украины.

"Но даже если бы это было так, это все равно было бы решением Франции… Никто еще не смог объяснить, в чем заключается большое преимущество, в чем добавленная стоимость проведения учений на украинской территории", – высказался немецкий министр.

К слову, издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории.

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