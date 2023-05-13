Немецкий депутат призвал разрешить Украине наносить удары по России

Заместитель председателя фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в Бундестаге Иоганн Вадефуль призвал разрешить Украине применять немецкое оружие и по целях на территории России.

Об этом сообщает DW.

"Почему подвергшаяся нападению страна должна ограничиваться обороной только на собственной территории? Украина должна иметь возможность нарушать логистику и поставки и с другой стороны границы, чтобы иметь возможность остановить агрессивную войну. Германия должна эффективно помогать Украине вместо того, чтобы связывать ей руки", — подчеркнул немецкий политик.

Вадефуль отметил, что Украина, безусловно, должна помнить о "пропорциональности", но при этом подчеркнул, что Киев и так уже придерживается ее.

"В отличие от России Украина ограничивает себя при ударах по промышленным объектам, топливным складам и транспортной и военной инфраструктуре. Она, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", — резюмировал Вадефуль.

Напомним, Эрдоган заявил, что будет делать в случае проигрыша выборов.

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