Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, но есть нюансы

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард", как только разрешение на это даст правительство Германии.

Об этом пишет ВВС.

Но только полсотни будет современными "Леопардами 2", и большую часть их не получится передать раньше, чем через год.



Пресс-секретарь Rheinmetall сказал немецкой медиа-группе RND, что концерн готов будет передать 29 "Леопардов 2А4" в апреле-мае этого года.



На ремонт еще 22 "Леопардов" той же модификации уйдет почти год, и передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года.



Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых "Леопард 1". Готовы ли они к эксплуатации, и если нет, то когда будут готовы, пресс-секретарь не уточнил.

Передача танков Leopard Украине: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц уклоняется от решения и ответа на поставку Украине танков Leopard. По его словам, Германия пойдет на шаг с передачей танков только вместе с другими государствами.

В США выразили разочарование по поводу нерешительности ФРГ. Речь идет о передаче Украине танков Leopard-2 для противостояния РФ.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с военной помощью Украины танками Leopard 2.

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