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Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, но есть нюансы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, но есть нюансы

Фото: Getty Images

Не все танки передадут сразу. 

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард", как только разрешение на это даст правительство Германии.

Об этом пишет ВВС. 

Но только полсотни будет современными "Леопардами 2", и большую часть их не получится передать раньше, чем через год.

Пресс-секретарь Rheinmetall сказал немецкой медиа-группе RND, что концерн готов будет передать 29 "Леопардов 2А4" в апреле-мае этого года.

На ремонт еще 22 "Леопардов" той же модификации уйдет почти год, и передать их удастся в конце 2023 или начале 2024 года.

Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых "Леопард 1". Готовы ли они к эксплуатации, и если нет, то когда будут готовы, пресс-секретарь не уточнил.

Передача танков Leopard Украине: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц уклоняется от решения и ответа на поставку Украине танков Leopard. По его словам, Германия пойдет на шаг с передачей танков только вместе с другими государствами.

В США выразили разочарование по поводу нерешительности ФРГ. Речь идет о передаче Украине танков Leopard-2 для противостояния РФ.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с военной помощью Украины танками Leopard 2.

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Дата публикации
Просмотры
45к
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