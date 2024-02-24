Немецкий политик жестко высказался о правлении Путина и сравнил диктатора со Сталиным

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц сравнил систему правления президента России Владимира Путина с методами советского диктатора Иосифа Сталина.

Об этом он сказал в своем заявлении ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, пишет Bild.

"снована на целенаправленном лишении прав и дегуманизации, эта система попирает человеческое достоинство и не имеет ничего, кроме презрения к свободе и к верховенству закона", — заявил Фридрих Мерц.

Напомним, Буданов ответил, может ли Путин заменить командующего армией РФ Герасимова.

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