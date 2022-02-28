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Немецкое оружие для Украины уже в пути – министр обороны

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Немецкое оружие для Украины уже в пути – министр обороны

Associated Press

До прибытия оружия в Украину остались считанные часы.

Уже сегодня, 28 февраля, в Украину доставят оружие из Германии.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Deutschlandfunk.

По ее словам, оружие уже в пути, и речь идет не о днях, а о часах.

"Вторжение не происходит так быстро, как представлял Путин. Поэтому важно поддержать Украину в ее опоре против российского нападения", – заявила она.

Украина получит противотанковое вооружение и ракеты Stinger от Германии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге заявила, что Берлин отказывается от своей позиции по непоставке оружия Украине. Германия решила развернуться на 180 градусов. Германия впервые разрешила отправить оружие в Украину.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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