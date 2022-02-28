Немецкое оружие для Украины уже в пути – министр обороны

Немецкое оружие для Украины уже в пути – министр обороны

До прибытия оружия в Украину остались считанные часы.

Уже сегодня, 28 февраля, в Украину доставят оружие из Германии.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Deutschlandfunk.

По ее словам, оружие уже в пути, и речь идет не о днях, а о часах.

"Вторжение не происходит так быстро, как представлял Путин. Поэтому важно поддержать Украину в ее опоре против российского нападения", – заявила она.

Украина получит противотанковое вооружение и ракеты Stinger от Германии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге заявила, что Берлин отказывается от своей позиции по непоставке оружия Украине. Германия решила развернуться на 180 градусов. Германия впервые разрешила отправить оружие в Украину.