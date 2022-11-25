"Немедленно": Шольц требует от России прекратить бомбовый террор и вывести войска из Украины

Канцлер также сказал, что Германия и Франция стоят на стороне Украины и постоянно работают над дальнейшей ее поддержкой.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бомбовый террор России против гражданской инфраструктуры Украины должен прекратиться, и Москва должна завершить войну.

Об этом Шольц сказал на совместной пресс-конференции с французской коллегой, премьером Элизабет Борн в Берлине 25 ноября, сообщает "Укринформ".

"Учитывая российскую захватническую войну, наш общий месседж: бомбовый террор России против гражданской инфраструктуры Украины должен прекратиться. Россия должна завершить войну и вывести свои войска. Немедленно", — заявил немецкий канцлер.

Он добавил, что Германия и Франция солидарно стоят на стороне Украины и постоянно работают над дальнейшей ее поддержкой. В настоящее время – с акцентом на восстановлении энергетической инфраструктуры.

Берлин и Париж договорились также о солидарных шагах в области энергетики, ведь российская война ставит этой зимой большие вызовы также обоим государствам, особенно из-за высоких цен на энергию и товары первой необходимости.

Напомним, несколькими днями ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о реакции Германии на вторжение РФ в Украину. По его словам, там считали войну катастрофой, но хотели, чтобы все закончилось быстро – Украина капитулировала и можно было продолжить сотрудничество с РФ.

Представитель немецкого правительства назвал слова Джонсона "полной чепухой".

Сверхдоходы России от нефти в ЕС планируют "урезать"

Читайте также: