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Немецкая подруга Путина обвинила Мерца и Зеленского в "цементировании войны"
Вагенкнехт раскритиковала визит Зеленского в Берлин.
Глава ультралевого Альянса, немецкая подруга Путина Сара Вагенкнехт назвала встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Фридриха Мерца военным саммитом и раскритиковала запланированное сотрудничество по оружию дальнего действия.
Об этом сообщает ntv.
Политик негодующе заявила, мол, такие действует Мерца и Зеленского свидетельствуют о том, что они "несерьезно относятся к мирным переговорам". Якобы отказ Киева от НАТО стал бы доказательством того, что "Зеленский и европейцы серьезно настроены на переговоры".
"Это был саммит по вопросам вооружений, цементирующий войну и продолжающий смерть. Встреча показывает, что Мерц и Зеленский не имеют серьезных намерений вести переговоры. Больше оружия, больше санкций, никаких компромиссов: разве это должно привести Путина за стол переговоров?", - нагло сказала она.
По ее словам, возможная передача крылатых ракет Украине была бы объявлением войны Москве. Вагенкнехт набросилась с обвинениями на Мерца, который "указывает пальцем на Путина и его якобы неготовность к переговорам". Мол, канцлер должен искать "компромиссную линию для переговоров с украинским президентом".
"Если Зеленский будет продолжать в том же духе, Украина будет в конечном счете полностью разрушена. Это также ответственность канцлера. Это возмутительно, что Мерц продолжает держать общественность в неведении по вопросу Taurus", – заявила она.
Визит Зеленского в Германию
28 мая Владимир Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом. Основной целью поездки стало обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны Германии и поиск путей прекращения огня в войне с Россией.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи сделал заявление о тесном сотрудничестве. В частности, по его словам, ФРГ будет финансировать производство ракет дальнего радиуса действия в Украине. Он назвал это началом «новой формы военно-промышленного сотрудничества» между Украиной и Германией, имеющей очень большой потенциал.
Отметим, что Der Spiegel сообщило, что Владимир Зеленский прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев из-за угрожающей ситуации в Сумской области, куда наступают российские войска. В то же время, украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники утверждает, что информация Spiegel не соответствует действительности.