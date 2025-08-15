Немецкий канцлер призвал Путина к безусловным переговорам с Украиной

Фридрих Мерц / © Associated Press

Немецкий канцлер Фридрих Мерц надеется, что после встречи с американским президентом Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин согласится начать беспрекословные переговоры с Украиной.

Об этом он написал в соцсети Х.

Мерц отметил, что уже более трех с половиной лет Россия нарушает международное право, продолжая агрессию против Украины. По его мнению, сейчас у Москвы есть реальная возможность прекратить боевые действия и согласиться на перемирие.

«Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и после встречи на Аляске безо всяких условий приступит к переговорам с Украиной», — написал Мерц.

По словам канцлера, Германия, Украина и их европейские союзники уже предложили путь к миру, учитывающему интересы безопасности Европы и Украины. Целью является проведение саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского, где должно быть договорено о перемирии и гарантиях безопасности для Украины.

«Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев», — подчеркнул Мерц.

Он добавил, что эти месседжи были переданы Путину перед его встречей с Трампом. Немецкий канцлер подчеркнул, что продолжает поддерживать контакт с президентом США и уверен, что Трамп может сделать важный шаг к миру. Мерц поблагодарил его за инициативу и сотрудничество с Европой, заверив в дальнейшей поддержке Украины.

Напомним, ранее Фридрих Мерц заявлял, что спустя более трех лет с начала полномасштабной войны Россия получила шанс заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине.