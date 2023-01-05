"Немного смущает": Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев выбрать спикера Палаты представителей

Байден не будет вмешиваться в процесс выборов спикера нижней палаты парламента США.

Перипетии с избранием республиканского большинства спикера Палаты представителей Конгресса США создают негатив для Соединенных Штатов Америки в сфере международной политики.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Укринформ.

«Немного смущает, что это занимает столько времени, а также то, как они решают это друг с другом», — сказал глава американского государства.

Он подчеркнул, что остальной мир смотрит» на процесс избрания спикера в Палате представителей.

Американский президент также пояснил, что это означает для Соединенных Штатов Америки в международном контексте, и Байден убежден, что это не очень хорошо для страны.

Он надеется, что политические лидеры в нижней палате Конгресса найдут решение.

"На чем я сосредоточен, так это на том, чтобы все было сделано", — добавил глава американской нации.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер отметила во время брифинга, что президент не будет вмешиваться в процесс избрания спикера в Палате представителей.

Также читайте Впервые за сто лет: республиканцы в Палате представителей трижды провалили попытки избрать спикера

Напомним, что накануне Байден заявил, что США рассматривают возможность передачи Украине БМП Bradley. Таким образом он хочет помочь Украине в борьбе с вторжением России.

Добавим, что в конце 2023 Байден подписал бюджет США на 2023 год с помощью для Украины.

Также Байден назвал условие для встречи с Путиным. У российского диктатора уже отреагировали на это.

Читайте также:

Стать братьями по оружию: что предложил Макрон во время встречи с Байденом в США