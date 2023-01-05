"Немного смущает": Байден прокомментировал провальные попытки республиканцев выбрать спикера Палаты представителей

Байден не будет вмешиваться в процесс выборов спикера нижней палаты парламента США.
Перипетии с избранием республиканского большинства спикера Палаты представителей Конгресса США создают негатив для Соединенных Штатов Америки в сфере международной политики.
Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Укринформ.
«Немного смущает, что это занимает столько времени, а также то, как они решают это друг с другом», — сказал глава американского государства.
Он подчеркнул, что остальной мир смотрит» на процесс избрания спикера в Палате представителей.
Американский президент также пояснил, что это означает для Соединенных Штатов Америки в международном контексте, и Байден убежден, что это не очень хорошо для страны.
Он надеется, что политические лидеры в нижней палате Конгресса найдут решение.
"На чем я сосредоточен, так это на том, чтобы все было сделано", — добавил глава американской нации.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер отметила во время брифинга, что президент не будет вмешиваться в процесс избрания спикера в Палате представителей.
Напомним, что накануне Байден заявил, что США рассматривают возможность передачи Украине БМП Bradley. Таким образом он хочет помочь Украине в борьбе с вторжением России.
Добавим, что в конце 2023 Байден подписал бюджет США на 2023 год с помощью для Украины.
Также Байден назвал условие для встречи с Путиным. У российского диктатора уже отреагировали на это.
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