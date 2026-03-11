- Дата публикации
"Ненависть к Украине": Зеленский сделал заявление о кампании Орбана и венграх
Предвыборная кампания Орбана держится на ненависти к Украине и личных нападках. Но все зависит от дальнейшего выбора венгерского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предвыборные лозунги венгерского премьера Виктора Орбана. Глава государства считает, что венгерский политик сознательно строит свою кампанию на критике Украины, ее народа и лично Зеленского.
Об этом украинский лидер сказал в интервью для ирландского журналиста Кейлина Робертсона.
«Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС, к Урсуле фон дер Ляйен. Это его программа выборов», — сказал Зеленский.
В то же время он отметил, что венгерский народ значительно шире и сложнее, чем позиция одного политика. По словам президента Украины, венгры — хороший народ, однако дальнейший выбор зависит именно от их решения.
Заметим, ранее Зеленский высказал мнение, что Орбан потеряет власть после следующих выборов, после чего Украина и Венгрия смогут восстановить нормальное сотрудничество. Он также подчеркивал, что венгерский народ не является пророссийским.
Предвыборная кампания Орбана с нападками на Украину
Напомним, в феврале Орбан опубликовал в Сети дерзкое видео, где обвинил Зеленского и Украину во вмешательстве в предстоящие венгерские выборы из-за якобы финансирования оппозиционной партии «Тиса». Он заявил, что Киев стремится к хаосу в Венгрии и прибегает к шантажу, блокируя нефтепровод «Дружба», чтобы спровоцировать рост цен. Орбан сказал, что Венгрия не сдастся и будет защищать свои семьи.
Партия Орбана «Фидес» распространила созданное ИИ видео с имитацией казни венгерского солдата, чтобы запугать избирателей втягиванием в войну в Украине из-за политики Брюсселя.
Орбан также заявил об усилении защиты энергообъектов Венгрии из-за якобы угрозы атак со стороны Украины. В феврале он анонсировал развертывание военных подразделений и средств ПВО вблизи критической инфраструктуры, а также усиленное патрулирование полиции возле электростанций и диспетчерских центров.
К слову, накануне партия «Фидес» подала законопроект об аресте изъятых 6 марта миллионов валюты и золота украинского «Ощадбанка" до завершения расследования. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это попыткой легализовать кражу и пообещал ответственность венгерской стороны не только за финансовые активы, но и за жестокое обращение с семью задержанными украинцами.