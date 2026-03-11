"Ненависть к Украине": Зеленский сделал заявление о кампании Орбана и венграх

Виктор Орбан и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предвыборные лозунги венгерского премьера Виктора Орбана. Глава государства считает, что венгерский политик сознательно строит свою кампанию на критике Украины, ее народа и лично Зеленского.

Об этом украинский лидер сказал в интервью для ирландского журналиста Кейлина Робертсона.

«Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС, к Урсуле фон дер Ляйен. Это его программа выборов», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что венгерский народ значительно шире и сложнее, чем позиция одного политика. По словам президента Украины, венгры — хороший народ, однако дальнейший выбор зависит именно от их решения.

Заметим, ранее Зеленский высказал мнение, что Орбан потеряет власть после следующих выборов, после чего Украина и Венгрия смогут восстановить нормальное сотрудничество. Он также подчеркивал, что венгерский народ не является пророссийским.

Предвыборная кампания Орбана с нападками на Украину

Напомним, в феврале Орбан опубликовал в Сети дерзкое видео, где обвинил Зеленского и Украину во вмешательстве в предстоящие венгерские выборы из-за якобы финансирования оппозиционной партии «Тиса». Он заявил, что Киев стремится к хаосу в Венгрии и прибегает к шантажу, блокируя нефтепровод «Дружба», чтобы спровоцировать рост цен. Орбан сказал, что Венгрия не сдастся и будет защищать свои семьи.

Партия Орбана «Фидес» распространила созданное ИИ видео с имитацией казни венгерского солдата, чтобы запугать избирателей втягиванием в войну в Украине из-за политики Брюсселя.

Орбан также заявил об усилении защиты энергообъектов Венгрии из-за якобы угрозы атак со стороны Украины. В феврале он анонсировал развертывание военных подразделений и средств ПВО вблизи критической инфраструктуры, а также усиленное патрулирование полиции возле электростанций и диспетчерских центров.

К слову, накануне партия «Фидес» подала законопроект об аресте изъятых 6 марта миллионов валюты и золота украинского «Ощадбанка" до завершения расследования. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это попыткой легализовать кражу и пообещал ответственность венгерской стороны не только за финансовые активы, но и за жестокое обращение с семью задержанными украинцами.