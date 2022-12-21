Нэнси Пелоси официально пригласила Зеленского выступить в Конгрессе

Пелоси отметила, что лидерство Зеленского сплотило Украину и мир.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить в Конгрессе 21 декабря.
Об этом сообщила ее пресс-служба.
"Перед лицом ужасных зверств Путина украинские борцы за свободу вдохновили мир железной волей и несгибаемым духом — давая отпор жестокому, неоправданному вторжению России. В этот темный момент ваше мужественное, патриотическое, неутомимое руководство сплотило не только ваш народ, но и весь мир, присоединились к фронту борьбы за свободу", — написала спикер Пелоси в письме президенту Зеленскому.
Она пригласила украинского лидера выступить в Конгрессе 21 декабря.
Визит Зеленского в США: что известно
Ночью 20 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в США. Там он планирует встретиться с американским лидером и поблагодарить США за поддержку Украины.
Президент США Джо Байден сообщил, что ожидает визита Зеленского, подчеркнув, что им есть о чем поговорить.
В Кремле недовольны визитом президента Украины в США. Спикер Путина Песков заявил, что "Россия не ожидает ничего хорошего".
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