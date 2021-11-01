Необходимо вернуть незаконно приватизированные газовые сети государству или общинам, — Тарас Батенко

В частности, "За будущее" призывает срочно рассмотреть в парламенте вопросы существующего монопольного положения на рынке поставок газа.

Политическая партия "ЗА БУДУЩЕЕ" по инициативе ячеек на местах призвала Верховную Раду срочно рассмотреть вопрос существующего монопольного положения на рынке поставок газа и произвольного увеличения тарифов на распределение голубого топлива.

Об этом говорится на сайте партии со ссылкой на соответствующее заявление в ходе согласительного совета в парламенте сопредседателя группы "Партия "За будущее", народного депутата Украины Тараса Батенко.

Как отметил народный депутат, начало отопительного сезона грозит стать очередным фиаско правительства и всей государственной машины. Недальновидная политика государства по передаче за бесценок в частные руки месторождений собственного природного газа, неспособность увеличить собственную добычу газа привели в конечном итоге к крайне угрожающей ситуации в преддверии отопительного сезона 2021-2022 годов.

По его словам, "масла в огонь подливает фактически монопольное положение на рынке поставок газа ловких дельцов, непостижимым образом сосредоточивших в своих руках абсолютное большинство газораспределительных сетей и беспрепятственно зарабатывающих сверхприбыли на простых людях, переходя все границы сейчас, когда тарифы на газ бьют мировые рекорды".

"Депутатская группа "Партия "За будущее" призывает срочно рассмотреть в Верховной Раде вопросы существующего монопольного положения на рынке поставок газа и произвольного увеличения дельцами тарифов на распределение газа. В частности, считаем необходимым провести проверку приватизации облгазов; вернуть незаконно приватизированные газовые сети, имущество и оборудование в государственную или коммунальную собственность; установить экономически обоснованные тарифы на распределение газа. "Если правительство не знает, как удержать цены на газ, мы должны использовать эффективные решения, которые предлагают в регионах, в частности, Волыни!", отметил Тарас Батенко.

Как отмечают в партии "ЗА БУДУЩЕЕ", инициатива по проверке приватизации облгазов и возвращению незаконно приватизированных сетей в государственную или коммунальную собственность — реакция общин на планы облгазов существенно и безосновательно увеличить в следующем году тарифы на транспортировку газа. В частности, депутаты Луцкого горсовета на сессии приняли обращение в парламент, правительство и НКРЭКУ с требованием не допустить запланированный "Волыньгазом" почти трехкратный рост тарифов.

А мэр города, член политсовета партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Игорь Полищук поручил департаменту экономической политики и юридическому департаменту городского совета исследовать, на каком основании происходила приватизация построенных за государственные и человеческие средства газопроводов и изучить вопрос иска в суд по осуществлению реприватизации "Волыньгаза".

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