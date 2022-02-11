"Необычные" отношения: самая маленькая стриптизерша в мире встречается с дважды младшим и дважды высшим парнем

Касси и Блэйк познакомились в приложении для знакомств.

Женщина из американского штата Миннесоты, которая считается самой маленькой стриптизершей в мире, встречается с 19-летним парнем, который почти вдвое меньше ее и вдвое выше. Касси имеет 2 фута 10 дюймов (0,64 м), а Блейк – 5 футов 7 дюймов (1,70 м). А разница в возрасте составляет 13 лет.

Об этом сообщает nypost.

Из-за отношений с вдвое младшим и вдвое высшим парнем Касси страдает от неприятных комментариев. Пользователи социальных сетей осмеются, что она как "мама" Блейка. Она родилась с гипоплазией хряща, что повлияло на рост костей и другие аномалии скелета. В то же время экзотическая танцовщица использовала свой маленький размер как преимущество.

Как пишет издание, Касси и Блэйк познакомились в приложении для знакомств Facebook Dating и быстро начали встречаться. Сейчас они живут вместе в Миннесоте. Парень не осуждает женщину за ее рост или странную карьеру. Я смотрел на нее, как на обычного человека, которого можно увидеть на улицах. Она хороший человек, я ее очень люблю, и она делает меня счастливым". Также он рассказал, что его не беспокоит тот факт, что Касси старше его на 13 лет, сказав: "Возраст – это только число".

Ранее сообщалось, что тело жительницы из Великобритании во время беременности и после родов покрылось пузырьками. Она утверждает, что таким образом из-за редкой болезни у нее проявилась аллергия на собственного ребенка.

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