"Неоднократно обещали с 2008 года": Кулеба объяснил, что препятствует вступлению Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО будет, заверил Дмитрий Кулеба.
Препятствием для вступления Украины в НАТО, по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, является то, что некоторые государства-члены Альянса оглядываются на Россию и учитывают ее позицию по этому поводу.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала "Украина 24".
"К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, задают себе вопрос – что на это скажет Россия? Именно поэтому мы планово с ними говорим, что перестаньте смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам неоднократно обещали с 2008 года, когда НАТО говорило, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО, которая задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль" — рассказал глава МИД.
В то же время Кулеба заверил, что многие страны НАТО поддерживают членство Украины, поэтому он убежден, что государство станет членом Альянса.
"Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют", — добавил он.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Украина до сих пор не является членом Альянса.
Как сообщалось, представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО худшим сценарием, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.
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