Мария Захарова / © Associated Press

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Официальное представительство российского дипломатического ведомства Мария Захарова выдала очередную порцию пропагандистских запугиваний, обвинив Евросоюз в «неонацизме», а Великобританию — в участии в «террористических ударах» по территории России.

Об этом пресс-секретарь МИД РФ заявила во время очередного брифинга, передают пропагандистские СМИ.

В традиционной для российской дипломатии оскорбительной и агрессивной манере Захарова возмутилась тем, что Европейский Союз продолжает поддерживать украинскую оборонку.

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«Европа через 80 лет снова пытается стать „неонацистским чудовищем“», — высказалась спикер российского ведомства.

Она добавила, что готовность Брюсселя выступать производственным тылом для Украины якобы свидетельствует об отсутствии стремления к миру. Отдельно Захарова пригрозила Великобритании. Она обвинила Лондон в помощи украинским ударам по РФ и запугивает последствиями, если Украине передадут истребители Gripen.

«Лондон напрямую участвует в террористических ударах Киева по России ради продолжения конфликта в Украине. Лондон знает, какая участь ожидает истребители Gripen в случае их поставки Киеву и использования против России», — заверила она.

Затронула спикера и тему экономического давления на агрессора. В МИД РФ пытаются убедить, что очередные ограничения Запада якобы бездействуют, однако сразу же анонсировали соответствующие шаги и начали поучать американских политиков.

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«Курс внешней политики России не поменяется под санкционным давлением Евросоюза. Москва вскоре объявит о ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС. Однопартийцы Трампа оказывают ему медвежью услугу, продвигая санкции против РФ. США выстрелят себе в ногу, если примут законопроект о санкциях Грэмма, который призван сдержать Белый дом», — заявила Захарова.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили о готовности рассматривать новые предложения и идеи о войне в Украине. В то же время в Москве утверждают, что перед началом каких-либо новых обсуждений Соединенные Штаты должны предоставить разъяснения по предварительным договоренностям.

Также мы писали, что диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении штатной численности Вооруженных Сил РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой масштабной волны мобилизации уже этой осенью.

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