"Неоправданные ограничения США": Волкер – об отмене Байденом запрета на удары по РФ

По словам Курта Волкера, ограничение на дальность применения американского оружия было "совершенно произвольным и принималось из-за опасений "спровоцировать" Россию".

Разрешение администрации США для Украины на применение американского оружия для ударов по целям в глубине территории России отменяет политическое решение, которое никогда не должно было приниматься.

Такое мнение эксперт Центра анализа европейской политики, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер высказал в комментарии "Укринформу".

Как объяснил Волкер, Украина является жертвой внешней агрессии, поэтому согласно статье 51 Устава ООН имеет неотъемлемое право на самооборону.

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"По законам вооруженного конфликта, Украина имеет право нанести удар по любой военнозначимой цели — только должна избегать обстрелов гражданских лиц. В международном праве нет никаких ограничений по диапазону использования оружия", — рассказал эксперт.

Он обратил внимание, что в то время как россияне атакуют Украину с очень больших расстояний, Вашингтон препятствовал Киеву наносить удары в ответ на такую же дальность.

"Ограничивая дальность применения Украиной американского оружия, Соединенные Штаты неоправданно налагали односторонние ограничения на самооборону Украины, что выходит за пределы любых требований международного права", – подчеркнул Волкер.

Он добавил, что решение о дальности применения американского оружия было "совершенно произвольным и принималось из-за опасений "спровоцировать" Россию, а не по каким-либо моральным или юридическим соображениям".

Бывший спецпредставитель США заметил – президент РФ Владимир Путин знал, что нападает на Украину, и когда он это делал, должен был быть готов к военным последствиям такого решения.

Волкер убежден, что "изменение плохой политики США – это хорошая новость", однако не нужно делать "такое изменение публично", ведь это заранее дает России информацию о потенциальных украинских атаках.

"Это ненужное ограничение на самооборону Украины должно было быть просто отменено – и точка", – подчеркнул эксперт.

Напомним, The New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов внутри России. Однако издание Axios информирует, что разрешение касается только территории Курской области.

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